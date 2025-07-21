Изменения ощутимы: что произошло с курсом злотого после выходных

Курс злотого в Украине стабилен В то же время происходят незначительные колебания. В частности, после выходных официальный курс золотого несколько вырос.

Что произошло с официальным курсом злотого после 20 июля?

21 июля, официальный курс злотого – 11,44 гривны (+5 копеек, по сравнению с 18 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Льгота, о которых многие не знают: почему некоторые пенсионеры почти не платят за коммуналку

Как изменился курс злотого в банках и обменниках?

Средний курс злотого, если опираться на данные "Минфина" изменился так:

покупка – 11 гривны за злотый (-10 копеек, если сравнивать с 18 июля);

продажа – 11,58 гривны за злотый (-2 копеек).

А вот в обменниках средний курс злотого сейчас такой:

покупка – 11,39 гривны за злотый (-1 копейка);

продажа – 11,50 гривны за злотый (без изменений).

Какая сумма гривен нужна, чтобы купить 100 злотых сейчас?

чтобы приобрести 100 злотых в банке, нужно иметь в среднем – 1 158 гривен;

для покупки 100 злотых в обменнике необходимо уже ориентировочно – 1 150 гривен.

Сколько можно получить за 100 злотых сегодня