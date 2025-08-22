22 августа, 13:59
Курс злотого стремительно падает: сколько надо потратить на покупку этой валюты сейчас
Основні тези
- Официальный курс злотого в Украине 22 августа составил 11,29 гривны, снизившись на 4 копейки по сравнению с 21 августа.
- В обменниках покупка злотого составляет 11,20 гривны, а продажа – 11,35 гривны, что на 8 и 2 копейки меньше, чем раньше.
Курс злотого был стабилен в течение лета. Происходили лишь незначительные изменения. Сегодня официальный курс злотого несколько снизился.
Какой официальный курс злотого в Украине сейчас?
Официальный курс злотого в Украине 22 августа снизился до – 11,29 гривны (-4 копеек, по сравнению с 21 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Читайте также Финансирует продолжение войны против Украины: какая страна увеличивает импорт российской нефти
Как изменился курс злотого в Украине?
Как отмечает "Минфин", средний банковский курс злотого изменился следующим образом:
- покупка – 11 гривны за злотый (-5 копеек, если сравнивать с 21 августа);
- продажа – 11,50 гривны за злотый (-13 копеек).
В обменниках ситуация также изменилась:
- покупка – 11,20 гривны за злотый (-8 копеек);
- продажа – 11,35 гривны за злотый (-2 копейки).
Какая сумма необходима, чтобы купить 100 злотых сегодня?
- для покупки 100 злотых в банке сейчас необходимо ориентировочно – 1 150 гривен;
- а вот приобретение 100 злотых в обменнике обойдется в примерно – 1 135 гривен.
Сколько можно выручить за 100 злотых 22 августа?
- за 100 злотых в банке можно выручить в среднем – 1 100 гривен;
- в обменнике за 100 злотых можно получить ориентировочно – 1 120 гривен.