Курс злотого продолжает быть стабильным. Ощущаются лишь незначительные изменения. В частности, 15 августа произошло снижение официального курса.

Какой официальный курс злотого в Украине сейчас?

15 августа официальный курс злотого снизился и достиг 11,38 гривны (-5 копеек, по сравнению с 14 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Как изменился курс злотого в банках и обменниках 15 августа?

Как сообщает "Минфин", средний банковский курс злотого изменился так:

покупка – 11,05 гривны за злотый (+5 копеек, если сравнивать с 14 августа);

продажа – 11,63 гривны за злотый (+5 копеек).

Несколько изменилась ситуация и в обменниках:

покупка – 11,28 гривны за злотый (-2 копейки);

продажа – 11,40 гривны за злотый (без изменений).

Сколько можно получить гривен за 100 злотых сегодня?

если обменивать 100 злотых в банке, можно получить ориентировочно – 1 105 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике, можно выручить примерно – 1 128 гривен.

За сколько можно приобрести 100 злотых 15 августа?