Какой официальный курс злотого в Украине сейчас?
15 августа официальный курс злотого снизился и достиг 11,38 гривны (-5 копеек, по сравнению с 14 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Как изменился курс злотого в банках и обменниках 15 августа?
Как сообщает "Минфин", средний банковский курс злотого изменился так:
- покупка – 11,05 гривны за злотый (+5 копеек, если сравнивать с 14 августа);
- продажа – 11,63 гривны за злотый (+5 копеек).
Несколько изменилась ситуация и в обменниках:
- покупка – 11,28 гривны за злотый (-2 копейки);
- продажа – 11,40 гривны за злотый (без изменений).
Сколько можно получить гривен за 100 злотых сегодня?
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить ориентировочно – 1 105 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, можно выручить примерно – 1 128 гривен.
За сколько можно приобрести 100 злотых 15 августа?
- купить 100 злотых в банке можно за ориентировочно – 1 163 гривен;
- для приобретения 100 злотых в обменнике необходимо уже примерно – 1 140 гривен.