Який офіційний курс злотого в Україні зараз?
15 серпня офіційний курс злотого знизився і сягнув 11,38 гривні (-5 копійок, порівняно із 14 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Як змінився курс злотого в банках та обмінниках 15 серпня?
Як повідомляє "Мінфін", середній банківський курс злотого змінився так:
- купівля – 11,05 гривні за злотий (+5 копійок, якщо порівнювати з 14 серпня);
- продаж – 11,63 гривні за злотий (+5 копійок).
Дещо змінилась ситуація і в обмінниках:
- купівля – 11,28 гривні за злотий (-2 копійки);
- продаж – 11,40 гривні за злотий (без змін).
Скільки можна отримати гривень за 100 злотих сьогодні?
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати орієнтовно – 1 105 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику, можна виручити приблизно – 1 128 гривень.
За скільки можна придбати 100 злотих 15 серпня?
- купити 100 злотих у банку можна за орієнтовно – 1 163 гривень;
- для придбання 100 злотих в обміннику необхідно уже приблизно – 1 140 гривень.