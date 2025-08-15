Укр Рус
15 серпня, 10:20
Зміни є: що відбувається з курсом злотого зараз

Анастасія Зорик
Основні тези
  • 15 серпня офіційний курс злотого в Україні знизився до 11,38 гривні, що на 5 копійок менше, ніж 14 серпня.
  • У банках курс купівлі злотого знизився до 11,05 гривні, а курс продажу зріс до 11,63 гривні; в обмінниках курс купівлі знизився до 11,28 гривні, а курс продажу залишився незмінним на рівні 11,40 гривні.

Курс злотого продовжує бути стабільним. Відчуваються лише незначні зміни. Зокрема, 15 серпня відбулося зниження офіційного курсу.

Який офіційний курс злотого в Україні зараз?

15 серпня офіційний курс злотого знизився і сягнув 11,38 гривні (-5 копійок, порівняно із 14 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Як змінився курс злотого в банках та обмінниках 15 серпня?

Як повідомляє "Мінфін", середній банківський курс злотого змінився так:

  • купівля – 11,05 гривні за злотий (+5 копійок, якщо порівнювати з 14 серпня);
  • продаж – 11,63 гривні за злотий (+5 копійок).

Дещо змінилась ситуація і в обмінниках:

  • купівля – 11,28 гривні за злотий (-2 копійки);
  • продаж – 11,40 гривні за злотий (без змін).

Скільки можна отримати гривень за 100 злотих сьогодні?

  • якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати орієнтовно – 1 105 гривень;
  • при обміні 100 злотих в обміннику, можна виручити приблизно – 1 128 гривень.

За скільки можна придбати 100 злотих 15 серпня?

  • купити 100 злотих у банку можна за орієнтовно – 1 163 гривень;
  • для придбання 100 злотих в обміннику необхідно уже приблизно – 1 140 гривень.