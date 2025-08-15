Курс злотого продовжує бути стабільним. Відчуваються лише незначні зміни. Зокрема, 15 серпня відбулося зниження офіційного курсу.

Який офіційний курс злотого в Україні зараз?

15 серпня офіційний курс злотого знизився і сягнув 11,38 гривні (-5 копійок, порівняно із 14 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Чи зараховують здобуття вищої освіти до трудового стажу в Україні

Як змінився курс злотого в банках та обмінниках 15 серпня?

Як повідомляє "Мінфін", середній банківський курс злотого змінився так:

купівля – 11,05 гривні за злотий (+5 копійок, якщо порівнювати з 14 серпня);

продаж – 11,63 гривні за злотий (+5 копійок).

Дещо змінилась ситуація і в обмінниках:

купівля – 11,28 гривні за злотий (-2 копійки);

продаж – 11,40 гривні за злотий (без змін).

Скільки можна отримати гривень за 100 злотих сьогодні?

якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати орієнтовно – 1 105 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, можна виручити приблизно – 1 128 гривень.

За скільки можна придбати 100 злотих 15 серпня?