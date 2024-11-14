Курс злотого продолжает падать в банках и обменниках

Официальный курс польского злотого немного вырос после длительного падения. Впрочем, в банках и обменниках курс валюты продолжает стремительно снижаться.

Официальный курс злотого в Украине официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 14 ноября официальный курс злотого в Украине на уровне 10,12 гривны (+3 копейки от 13 ноября), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Курс злотого в банках и обменниках

Курс польского злотого в банках и обменниках потерпел существенное падение от вчера, 13 ноября.

Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,00 гривны (без изменений) и продажа – 10,29 гривны (-16 копеек).

В то же время обменники покупают злотые по 10,12 гривны (-8 копеек), а продают – уже по 10,30 гривны (-5 копеек).

Сколько стоят 100 злотых сегодня

Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 012 гривен. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 029 гривен – в банках и 1 030 гривен в обменниках.

Обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить до 1 012 гривны, тогда как на межбанке эта сумма составит примерно 1 000 гривен.

Окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.