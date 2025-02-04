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4 февраля 2025, 10:47
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Курс злотого упал до рекордного минимума за последние месяцы

Екатерина Добровольская

Курс злотого после длительного роста неожиданно пошел вниз. Следовательно, официальный курс валюты достиг рекордного минимума за последние месяцы. Сколько стоит злотый в банках и обменниках, читайте дальше.

Официальный курс злотого в Украине официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 4 февраля официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,13 гривны (-14 копеек против 3 февраля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Курс злотого в банках и обменниках.

  • Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 9,95 гривны (-5 копеек) и продажа – 10,60 гривны (+10 копеек).
  • В то же время обменники покупают злотые по 10,20 гривны (+5 копеек), а продают – уже по 10,40 гривны (без изменений).

Сколько стоят 100 злотых сегодня

  • Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 013 гривен. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 040 гривен в обменниках и 1 060 гривен в банках.
  • В то же время обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 1 020 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит лишь 995 гривен.

Обратите внимание! Окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.