Курс злотого упал до рекордного минимума за последние месяцы

Курс злотого после длительного роста неожиданно пошел вниз. Следовательно, официальный курс валюты достиг рекордного минимума за последние месяцы. Сколько стоит злотый в банках и обменниках, читайте дальше.

Официальный курс злотого в Украине официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 4 февраля официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,13 гривны (-14 копеек против 3 февраля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Курс злотого в банках и обменниках.

Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 9,95 гривны (-5 копеек) и продажа – 10,60 гривны (+10 копеек).

со ссылкой "Минфин", покупка злотого составляет в среднем 9,95 гривны (-5 копеек) и продажа – 10,60 гривны (+10 копеек). В то же время обменники покупают злотые по 10,20 гривны (+5 копеек), а продают – уже по 10,40 гривны (без изменений).

Сколько стоят 100 злотых сегодня

Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 013 гривен. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 040 гривен в обменниках и 1 060 гривен в банках.

В то же время обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 1 020 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит лишь 995 гривен.

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