Курс злотого продолжает колебаться в пределах 11,40 гривен. За последние сутки стоимость валюты упала на 6 копеек.

Какой курс злотого по НБУ 25 сентября?

Курс злотого 25 сентября достиг 11,40 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

Смотрите также Доллар и евро подорожали: какие курсы валют

Его цена упала на 6 копеек по сравнению с 24 сентября. Так злотый подешевел после нескольких дней подорожания.

Какой курс злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 25 сентября такой:

покупка – 11,10 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 24 сентября);

продажа – 11,80 гривен за злотый (-5 копеек по сравнению с 24 сентября).

Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:

покупка – 11,40 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 24 сентября);

продажа – 11,50 гривен за злотый (+2 копейки по сравнению с 24 сентября).

Сколько гривен в 100 злотых?

если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 110 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 140 гривен.

За сколько гривен можно купить 100 злотых?

Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:

в банке – 1 180 гривны за 100 злотых;

в обменнике – 1 150 гривен за 100 злотых.

Главные новости о курсах валют