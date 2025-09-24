Какой курс злотого по НБУ 24 сентября?

Курс злотого 24 сентября достиг 11,46 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

Его цена выросла на 2 копейки по сравнению с 23 сентября. В целом злотый продолжает постепенно дорожать после удешевления.

Какой курс злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 24 сентября такой:

покупка – 11,10 гривен за злотый (-2 копейки по сравнению с 23 сентября);

продажа – 11,85 гривен за злотый (+8 копеек по сравнению с 23 сентября).

Зато середняя стоимость злотого в обменниках такова:

покупка – 11,40 гривен за злотый (+1 копейка по сравнению с 23 сентября);

продажа – 11,48 гривен за злотый (+1 копейка по сравнению с 23 сентября).

Сколько гривен в 100 злотых?

если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 110 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 140 гривен.

За сколько гривен можно купить 100 злотых?

Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:

в банке – 1 185 гривны за 100 злотых;

в обменнике – 1 148 гривен за 100 злотых.

