Какой курс злотого по НБУ 24 сентября?
Курс злотого 24 сентября достиг 11,46 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.
Его цена выросла на 2 копейки по сравнению с 23 сентября. В целом злотый продолжает постепенно дорожать после удешевления.
Какой курс злотого в банках и обменниках?
По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 24 сентября такой:
- покупка – 11,10 гривен за злотый (-2 копейки по сравнению с 23 сентября);
- продажа – 11,85 гривен за злотый (+8 копеек по сравнению с 23 сентября).
Зато середняя стоимость злотого в обменниках такова:
- покупка – 11,40 гривен за злотый (+1 копейка по сравнению с 23 сентября);
- продажа – 11,48 гривен за злотый (+1 копейка по сравнению с 23 сентября).
Сколько гривен в 100 злотых?
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 110 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 140 гривен.
За сколько гривен можно купить 100 злотых?
Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:
- в банке – 1 185 гривны за 100 злотых;
- в обменнике – 1 148 гривен за 100 злотых.
Главные новости о курсах валют
Одну из валют "понизят" относительно доллара. Президент Аргентины Хавьер Милей рассматривает девальвацию песо, поскольку реальный курс должен быть на 20-30% ниже для стимулирования экономики. МВФ требует профицита текущего счета около 10 миллиардов долларов, что возможно лишь при курсе песо от 1 650 до 1 700 за доллар.
В бюджет Украины впервые заложили показатель евро. Кабинет министров Украины прогнозирует курс евро на 2026 год на уровне более 49 гривен за евро. В проекте госбюджета на 2026 год расходы госбюджета прогнозируются на уровне 4,8 триллиона гривен.
Доллар в конце сентября на валютном рынке может определить тренды до конца этого года. Ожидается, что курс доллара останется в диапазоне 41,2 – 41,5 гривны, без резких изменений.