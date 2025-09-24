Який курс злотого за НБУ 24 вересня?

Курс злотого 24 вересня сягнув 11,46 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Дивіться також Курс в обмінниках та банках: як змінився долар та євро

Його ціна зросла на 2 копійки у порівнянні з 23 вересня. Загалом злотий продовжує поступово дорожчати після здешевлення.

Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 24 вересня такий:

купівля – 11,10 гривень за злотий (-2 копійки у порівнянні з 23 вересня);

продаж – 11,85 гривень за злотий (+8 копійок у порівнянні з 23 вересня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

купівля – 11,40 гривень за злотий (+1 копійка у порівнянні з 23 вересня);

продаж – 11,48 гривень за злотий (+1 копійка у порівнянні з 23 вересня).

Скільки гривень у 100 злотих?

якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 110 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 140 гривень.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

у банку – 1 185 гривні за 100 злотих;

в обміннику – 1 148 гривень за 100 злотих.

Головні новини про курси валют