Який офіційний курс злотого за НБУ 23 вересня?

Офіційний курс злотого 23 вересня сягнув 11,44 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Його ціна зросла на 9 копійок у порівнянні з 22 вересня. Загалом злотий продовжує поступово дорожчати після здешевлення.

Динаміка курсу злотого 16-23 вересня / графіка "Мінфіну"

Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 23 вересня такий:

купівля – 11,12 гривень за злотий (+7 копійок у порівнянні з 22 вересня);

продаж – 11,77 гривень за злотий (-5 копійок у порівнянні з 22 вересня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

купівля – 11,39 гривень за злотий (+3 копійки у порівнянні з 22 вересня);

продаж – 11,47 гривень за злотий (+2 копійки у порівнянні з 22 вересня).

Скільки гривень у 100 злотих?

якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 112 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 139 гривень.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

у банку – 1 177 гривні за 100 злотих;

в обміннику – 1 147 гривень за 100 злотих.

