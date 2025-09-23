Какой официальный курс злотого по НБУ 23 сентября?
Официальный курс злотого 23 сентября достиг 11,44 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.
Его цена выросла на 9 копеек по сравнению с 22 сентября. В целом злотый продолжает постепенно дорожать после удешевления.
Динамика курса злотого 16-23 сентября / графика "Минфина"
Какой курс злотого в банках и обменниках?
По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 23 сентября такой:
- покупка – 11,12 гривен за злотый (+7 копеек по сравнению с 22 сентября);
- продажа – 11,77 гривен за злотый (-5 копеек по сравнению с 22 сентября).
Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:
- покупка – 11,39 гривен за злотый (+3 копейки по сравнению с 22 сентября);
- продажа – 11,47 гривен за злотый (+2 копейки по сравнению с 22 сентября).
Сколько гривен в 100 злотых?
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 112 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 139 гривен.
За сколько гривен можно купить 100 злотых?
Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:
- в банке – 1 177 гривны за 100 злотых;
- в обменнике – 1 147 гривен за 100 злотых.
