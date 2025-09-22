Какой официальный курс злотого по НБУ 22 сентября?
Официальный курс злотого 22 сентября достиг 11,35 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.
Смотрите также Курсовые изменения на рынке: какая цена в банках и обменниках сегодня
Его цена уменьшилась на 11 копеек по сравнению с 21 сентября. В целом злотый продолжает постепенно дешеветь.
Какой курс злотого в банках и обменниках?
По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 22 сентября такой:
- покупка – 11,05 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 21 сентября);
- продажа – 11,82 гривен за злотый (-3 копейки по сравнению с 21 сентября).
Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:
- покупка – 11,36 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 21 сентября);
- продажа – 11,45 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 21 сентября).
Сколько гривен в 100 злотых?
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 105 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 136 гривен.
За сколько гривен можно купить 100 злотых?
Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:
- в банке – 1 182 гривны за 100 злотых;
- в обменнике – 1 145 гривен за 100 злотых.
Главные новости о курсах валют
В бюджет Украины впервые заложили показатель евро. Кабинет министров Украины прогнозирует курс евро на 2026 год на уровне более 49 гривен за евро.
Доллар в конце сентября на валютном рынке может определить тренды до конца этого года. Ожидается, что курс доллара останется в диапазоне 41,2 – 41,5 гривны, без резких изменений.
Также стало известно, чем закончится для евро сентябрь. Евро будет оставаться стабильным на украинском рынке и маловероятно, что превысит 49 гривен. На валюту будет влиять макрофинансовая поддержка Украины на 2026 год, бюджетные ожидания и тому подобное.