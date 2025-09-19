Какой официальный курс злотого по НБУ 19 сентября?
Официальный курс злотого 19 сентября достиг 11,46 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.
Полная стоимость валюты – 11,4618 гривен за 1 злотый – уменьшилась на 0,0043 гривны по сравнению с 18 сентября. Так злотый подешевел после роста четыре дня подряд.
Какой курс злотого в банках и обменниках?
По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 19 сентября такой:
- покупка – 11,12 гривен за злотый (+7 копеек по сравнению с 18 сентября);
- продажа – 11,77 гривен за злотый (+8 копеек по сравнению с 18 сентября).
Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:
- покупка – 11,35 гривны за злотый (-2 копейки по сравнению с 18 сентября);
- продажа – 11,45 гривны за злотый (-3 копейки по сравнению с 18 сентября).
Сколько гривен в 100 злотых?
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 112 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 135 гривен.
За сколько гривен можно купить 100 злотых?
Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:
- в банке – 1 177 гривен за 100 злотых;
- в обменнике – 1 145 гривен за 100 злотых.
Главные новости о курсах валют
В бюджет Украины впервые заложили показатель евро. Кабинет министров Украины прогнозирует курс евро на 2026 год на уровне более 49 гривен за евро.
На прошлой неделе официальный курс доллара в Украине оставался стабильным, с незначительными техническими колебаниями без устойчивого тренда. В течение 15-19 сентября прогнозируют небольшие колебания вокруг текущих уровней, курс будет чувствительным к значительным событиям.
На днях также евро пересекло отметку в 49 гривен. Валюта в банках подорожала при покупке до 48,45 гривны, а при продаже – до 49,25 гривны.