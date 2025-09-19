Какой официальный курс злотого по НБУ 19 сентября?

Официальный курс злотого 19 сентября достиг 11,46 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

Смотрите также Гривна укрепилась: как решение ФРС США повлияло на рынок валют в Украине

Полная стоимость валюты – 11,4618 гривен за 1 злотый – уменьшилась на 0,0043 гривны по сравнению с 18 сентября. Так злотый подешевел после роста четыре дня подряд.

Какой курс злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 19 сентября такой:

покупка – 11,12 гривен за злотый (+7 копеек по сравнению с 18 сентября);

продажа – 11,77 гривен за злотый (+8 копеек по сравнению с 18 сентября).

Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:

покупка – 11,35 гривны за злотый (-2 копейки по сравнению с 18 сентября);

продажа – 11,45 гривны за злотый (-3 копейки по сравнению с 18 сентября).

Сколько гривен в 100 злотых?

если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 112 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 135 гривен.

За сколько гривен можно купить 100 злотых?

Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:

в банке – 1 177 гривен за 100 злотых;

в обменнике – 1 145 гривен за 100 злотых.

Главные новости о курсах валют