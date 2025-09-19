Який офіційний курс злотого за НБУ 19 вересня?

Офіційний курс злотого 19 вересня сягнув 11,46 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Дивіться також Гривня укріпилась: як рішення ФРС США вплинуло на ринок валют в Україні

Повна вартість валюти – 11,4618 гривень за 1 злотий – зменшилася на 0,0043 гривні у порівнянні з 18 вересня. Так злотий подешевшав після зростання чотири дні поспіль.

Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 19 вересня такий:

купівля – 11,12 гривень за злотий (+7 копійок у порівнянні з 18 вересня);

продаж – 11,77 гривень за злотий (+8 копійок у порівнянні з 18 вересня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

купівля – 11,35 гривні за злотий (-2 копійки у порівнянні з 18 вересня);

продаж – 11,45 гривні за злотий (-3 копійки у порівнянні з 18 вересня).

Скільки гривень у 100 злотих?

якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 112 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 135 гривень.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

у банку – 1 177 гривень за 100 злотих;

в обміннику – 1 145 гривень за 100 злотих.

Головні новини про курси валют