Який офіційний курс злотого за НБУ 22 вересня?

Офіційний курс злотого 22 вересня сягнув 11,35 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Його ціна зменшилася на 11 копійок порівняно з 21 вересня. Загалом злотий продовжує поступово дешевшати.

Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 22 вересня такий:

купівля – 11,05 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 21 вересня);

продаж – 11,82 гривні за злотий (-3 копійки у порівнянні з 21 вересня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

купівля – 11,36 гривні за злотий (не змінився у порівнянні з 21 вересня);

продаж – 11,45 гривні за злотий (не змінився у порівнянні з 21 вересня).

Скільки гривень у 100 злотих?

якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 105 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 136 гривень.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

у банку – 1 182 гривні за 100 злотих;

в обміннику – 1 145 гривень за 100 злотих.

