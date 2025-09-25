Укр Рус
Економіка Макроекономіка Курс злотого в Україні: за скільки можна купити валюту 25 вересня
25 вересня, 11:43
3

Курс злотого в Україні: за скільки можна купити валюту 25 вересня

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Курс злотого за НБУ 25 вересня становить 11,40 гривень, знизившись на 6 копійок за добу.
  • Середній курс злотого в банках для купівлі становить 11,10 гривень, для продажу – 11,80 гривень, а в обмінниках – купівля за 11,40 гривень, продаж за 11,50 гривень.

Курс злотого продовжує коливатися в межах 11,40 гривень. За останню добу вартість валюти впала на 6 копійок.

Який курс злотого за НБУ 25 вересня?

Курс злотого 25 вересня сягнув 11,40 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Дивіться також Долар та євро подорожчали: які курси валют 

Його ціна впала на 6 копійок у порівнянні з 24 вересня. Так злотий здешевшав після кількох днів здорожчання.

Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 25 вересня такий:

  • купівля – 11,10 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 24 вересня);
  • продаж – 11,80 гривень за злотий (-5 копійок у порівнянні з 24 вересня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

  • купівля – 11,40 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 24 вересня);
  • продаж – 11,50 гривень за злотий (+2 копійки у порівнянні з 24 вересня).

Скільки гривень у 100 злотих?

  • якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 110 гривень;
  • при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 140 гривень.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

  • у банку – 1 180 гривні за 100 злотих;
  • в обміннику – 1 150 гривень за 100 злотих.

Головні новини про курси валют

  • Одну з валют "понизять" відносно долара. Президент Аргентини Хав'єр Мілєй розглядає девальвацію песо, оскільки реальний курс має бути на 20-30% нижчим для стимулювання економіки. МВФ вимагає профіциту поточного рахунку близько 10 мільярдів доларів, що можливо лише при курсі песо від 1 650 до 1 700 за долар.

  • У бюджет України вперше заклали показник євро. Кабінет міністрів України прогнозує курс євро на 2026 рік на рівні понад 49 гривень за євро. У проєкті держбюджету на 2026 рік видатки держбюджету прогнозуються на рівні 4,8 трильйона гривень.

  • Долар наприкінці вересня на валютному ринку може визначити тренди до кінця цього року. Очікується, що курс долара залишиться у діапазоні 41,2 – 41,5 гривні, без різких змін.