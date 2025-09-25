Який курс злотого за НБУ 25 вересня?

Курс злотого 25 вересня сягнув 11,40 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Його ціна впала на 6 копійок у порівнянні з 24 вересня. Так злотий здешевшав після кількох днів здорожчання.

Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 25 вересня такий:

купівля – 11,10 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 24 вересня);

продаж – 11,80 гривень за злотий (-5 копійок у порівнянні з 24 вересня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

купівля – 11,40 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 24 вересня);

продаж – 11,50 гривень за злотий (+2 копійки у порівнянні з 24 вересня).

Скільки гривень у 100 злотих?

якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 110 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 140 гривень.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

у банку – 1 180 гривні за 100 злотих;

в обміннику – 1 150 гривень за 100 злотих.

