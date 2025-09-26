Официальный курс злотого 26 сентября достиг 11,42 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

Его цена выросла на 2 копейки по сравнению с 25 сентября. В целом колебания злотого остаются стабильными.

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 26 сентября такой:

Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:

Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:

