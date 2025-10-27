Стремительный взлет курса злотого: где быстро и выгодно продать валюту

Курс злотого в ближайшее время может пересечь отметку в 11,50 гривен. Самый выгодный курс для продажи сейчас в банках – 11,87 гривен за злотый.

Какой курс злотого по НБУ 27 октября?

Официальный курс злотого 27 октября достиг 11,49 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

Его стоимость выросла на 3 копейки по сравнению с 24 октября.

Какой курс злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 27 октября такой:

покупка – 11,22 гривен за злотый (+7 копеек по сравнению с 24 октября);

продажа – 11,87 гривен за злотый (+5 копеек по сравнению с 24 октября).

Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:

покупка – 11,51 гривен за злотый (+6 копеек по сравнению с 24 октября);

продажа – 11,63 гривен за злотый (+8 копеек по сравнению с 24 октября).

Сколько гривен в 100 злотых?

если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 187 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 163 гривны.

За сколько гривен можно купить 100 злотых?

Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:

в банке – 1 122 гривны за 100 злотых;

в обменнике – 1 151 гривна за 100 злотых.

