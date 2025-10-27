Стрімкий злет курсу злотого: де швидко та вигідно продати валюту

Курс злотого у найближчий час може перетнути позначку в 11,50 гривень. Найвигідніший курс для продажу зараз у банках – 11,87 гривень за злотий.

Який курс злотого за НБУ 27 жовтня? Офіційний курс злотого 27 жовтня сягнув 11,49 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк. Дивіться також Долар падає попри все: яка ситуація на валютному ринку зараз Його вартість зросла на 3 копійки в порівнянні з 24 жовтня. Який курс злотого у банках та обмінниках? За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 27 жовтня такий: купівля – 11,22 гривень за злотий (+7 копійок у порівнянні з 24 жовтня);

продаж – 11,87 гривень за злотий (+5 копійок у порівнянні з 24 жовтня). Натомість середня вартість злотого в обмінниках така: купівля – 11,51 гривень за злотий (+6 копійок у порівнянні з 24 жовтня);

продаж – 11,63 гривень за злотий (+8 копійок у порівнянні з 24 жовтня). Скільки гривень у 100 злотих? якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 187 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 163 гривні. За скільки гривень можна купити 100 злотих? Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця: у банку – 1 122 гривні за 100 злотих;

в обміннику – 1 151 гривня за 100 злотих. Головні новини про курси валют У листопаді очікується, що верхня межа валютних коливань на міжбанку може зрости до 42 – 42,5 гривні за долар та 48,5 – 50 за євро. Поточний курс долара на валютному ринку значно нижчий за середньорічний прогнозований рівень у 45 гривень.

24 жовтня НБУ підвищив курс долара до 41,9969 гривні. Це максимумом з кінця січня 2025 року. Слід також нагадати, що Міжнародний валютний фонд вже наполягав на "послабленні" гривні.

Попит на валюту прогнозується на 15% вищим за пропозицію, що може призвести до валютних інтервенцій Нацбанку. Очікується, що різниця між курсами безготівкового і готівкового ринку залишиться мінімальною, а валюта не буде дефіцитом.