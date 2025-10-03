Польский злотый сохраняет тенденцию повышения в цене после того, как около недели стоимость спадала. Курс почти поднялся до 11,40 гривен.

Какой курс злотого по НБУ 3 октября?

Официальный курс злотого в конце недели 3 октября достиг 11,39 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

Смотрите также Валюты упали везде: что с курсами в банках и обменниках

Его цена выросла на 3 копейки по сравнению со 2 октября.

Динамика курса злотого в банках 26 сентября – 3 октября / инфографика "Минфина"

Какой курс злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 3 октября такой:

покупка – 11,10 гривен за злотый (не изменился по сравнению со 2 октября);

продажа – 11,70 гривен за злотый (-5 копеек по сравнению со 2 октября).

Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:

покупка – 11,35 гривен за злотый (-3 копейки по сравнению со 2 октября);

продажа – 11,45 гривен за злотый (не изменился по сравнению со 2 октября).

Сколько гривен в 100 злотых?

если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 110 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 135 гривен.

За сколько гривен можно купить 100 злотых?

Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:

в банке – 1 170 гривен за 100 злотых;

в обменнике – 1 145 гривен за 100 злотых.

Главные новости о курсах валют в Украине