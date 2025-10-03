Курс злотого знову піднімається: де вигідніше купити чи продати валюту
- Офіційний курс злотого за НБУ на 3 жовтня становив 11,39 гривень, що на 3 копійки більше, ніж 2 жовтня.
- Середній курс купівлі злотого в банках становив 11,10 гривень, а продажу - 11,70 гривень, тоді як в обмінниках купівля - 11,35 гривень, а продаж - 11,45 гривень.
Польський злотий зберігає тенденцію підвищення в ціні після того, як близько тижня вартість спадала. Курс майже піднявся до 11,40 гривень.
Який курс злотого за НБУ 3 жовтня?
Офіційний курс злотого наприкінці тижня 3 жовтня сягнув 11,39 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.
Його ціна зросла на 3 копійки у порівнянні з 2 жовтня.
Динаміка курсу злотого в банках 26 вересня – 3 жовтня / інфографіка "Мінфіну"
Який курс злотого у банках та обмінниках?
За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 3 жовтня такий:
- купівля – 11,10 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 2 жовтня);
- продаж – 11,70 гривень за злотий (-5 копійок у порівнянні з 2 жовтня).
Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:
- купівля – 11,35 гривень за злотий (-3 копійки у порівнянні з 2 жовтня);
- продаж – 11,45 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 2 жовтня).
Скільки гривень у 100 злотих?
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 110 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 135 гривень.
За скільки гривень можна купити 100 злотих?
Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:
- у банку – 1 170 гривень за 100 злотих;
- в обміннику – 1 145 гривень за 100 злотих.
Головні новини про курси валют в Україні
Цього тижня курс євро в Україні залишатиметься стабільним і не перевищить показників у 49 гривень. На міжбанку курс євро буде по 47,5 – 49 гривень, а на готівковому ринку – 48 – 49,5 гривні.
Жовтень може стати визначальним для валютного ринку. У жовтні попит на валюту може зрости, але валютні інтервенції не перевищать 3,5 – 4 мільярди доларів, залишаючись на прийнятному рівні. Курс долара може коливатися від 41,2 до 42,2 гривні, а курс євро від 47,5 до 49,5 гривні, залежно від світових торгів і внутрішніх економічних умов.
Індійська рупія впала до історичного мінімуму 88,62 за долар після підвищення США візових зборів. Підвищення візових зборів США може вплинути на індійський ІТ-сектор та залучення іноземних інвестицій.