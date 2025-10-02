Який курс злотого за НБУ 2 жовтня?
Офіційний курс злотого 2 жовтня сягнув 11,36 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.
Його ціна зросла на 5 копійок у порівнянні з 1 жовтня.
Який курс злотого у банках та обмінниках?
За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 2 жовтня такий:
- купівля – 11,10 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 1 жовтня);
- продаж – 11,75 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 1 жовтня).
Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:
- купівля – 11,38 гривень за злотий (+3 копійки у порівнянні з 1 жовтня);
- продаж – 11,45 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 1 жовтня).
Скільки гривень у 100 злотих?
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 110 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 138 гривень.
За скільки гривень можна купити 100 злотих?
Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:
- у банку – 1 175 гривні за 100 злотих;
- в обміннику – 1 145 гривень за 100 злотих.
Головні новини про курси валют в Україні
Цього тижня курс євро в Україні залишатиметься стабільним і не перевищить показників у 49 гривень. На міжбанку курс євро буде по 47,5 – 49 гривень, а на готівковому ринку – 48 – 49,5 гривні.
Жовтень може стати визначальним для валютного ринку. У жовтні попит на валюту може зрости, але валютні інтервенції не перевищать 3,5 – 4 мільярди доларів, залишаючись на прийнятному рівні. Курс долара може коливатися від 41,2 до 42,2 гривні, а курс євро від 47,5 до 49,5 гривні, залежно від світових торгів і внутрішніх економічних умов.
Індійська рупія впала до історичного мінімуму 88,62 за долар після підвищення США візових зборів. Підвищення візових зборів США може вплинути на індійський ІТ-сектор та залучення іноземних інвестицій.