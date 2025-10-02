Який курс злотого за НБУ 2 жовтня?

Офіційний курс злотого 2 жовтня сягнув 11,36 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Його ціна зросла на 5 копійок у порівнянні з 1 жовтня.

Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 2 жовтня такий:

купівля – 11,10 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 1 жовтня);

продаж – 11,75 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 1 жовтня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

купівля – 11,38 гривень за злотий (+3 копійки у порівнянні з 1 жовтня);

продаж – 11,45 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 1 жовтня).

Скільки гривень у 100 злотих?

якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 110 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 138 гривень.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

у банку – 1 175 гривні за 100 злотих;

в обміннику – 1 145 гривень за 100 злотих.

