Какой курс злотого по НБУ 2 октября?

Официальный курс злотого 2 октября достиг 11,36 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

Его цена выросла на 5 копеек по сравнению с 1 октября.

Какой курс злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 2 октября такой:

покупка – 11,10 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 1 октября);

продажа – 11,75 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 1 октября).

Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:

покупка – 11,38 гривен за злотый (+3 копейки по сравнению с 1 октября);

продажа – 11,45 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 1 октября).

Сколько гривен в 100 злотых?

если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 110 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 138 гривен.

За сколько гривен можно купить 100 злотых?

Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:

в банке – 1 175 гривны за 100 злотых;

в обменнике – 1 145 гривен за 100 злотых.

