Який курс злотого за НБУ 1 жовтня?

Офіційний курс злотого 1 жовтня сягнув 11,31 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Його ціна впала на 3 копійки у порівнянні з 30 вересня. Так з 25 вересня валюта поступово дешевшає.

Дивіться також Валюти впали всюди: що з курсами в банках та обмінниках

Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 1 жовтня такий:

купівля – 11,10 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 30 вересня);

продаж – 11,75 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 30 вересня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

купівля – 11,35 гривень за злотий (-3 копійки у порівнянні з 30 вересня);

продаж – 11,45 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 30 вересня).

Скільки гривень у 100 злотих?

якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 110 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 135 гривень.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

у банку – 1 175 гривні за 100 злотих;

в обміннику – 1 145 гривень за 100 злотих.

Головні новини про курси валют в Україні