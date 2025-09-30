Який курс злотого за НБУ 30 вересня?

Офіційний курс злотого 30 вересня сягнув 11,34 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Коливання курсу злотого / діаграма Нацбанку

Його ціна зросла на 1 копійку у порівнянні з 29 вересня. Проте з п’ятниці 26 вересня валюта значно здешевшала.

Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 30 вересня такий:

купівля – 11,10 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 29 вересня);

продаж – 11,75 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 29 вересня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

купівля – 11,38 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 29 вересня);

продаж – 11,45 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 29 вересня).

Скільки гривень у 100 злотих?

якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 110 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 138 гривень.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

у банку – 1 175 гривні за 100 злотих;

в обміннику – 1 145 гривень за 100 злотих.

Головні новини про курси валют в Україні