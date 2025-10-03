Який курс злотого за НБУ 3 жовтня?

Офіційний курс злотого наприкінці тижня 3 жовтня сягнув 11,39 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Його ціна зросла на 3 копійки у порівнянні з 2 жовтня.

Динаміка курсу злотого в банках 26 вересня – 3 жовтня / інфографіка "Мінфіну"

Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 3 жовтня такий:

купівля – 11,10 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 2 жовтня);

продаж – 11,70 гривень за злотий (-5 копійок у порівнянні з 2 жовтня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

купівля – 11,35 гривень за злотий (-3 копійки у порівнянні з 2 жовтня);

продаж – 11,45 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 2 жовтня).

Скільки гривень у 100 злотих?

якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 110 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 135 гривень.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

у банку – 1 170 гривень за 100 злотих;

в обміннику – 1 145 гривень за 100 злотих.

