После нескольких дней роста курс злотого снова начал падать. Выгоднее всего валюту можно купить в банках за 11,05 гривен.

Какой курс злотого по НБУ 6 октября?

Официальный курс злотого 6 октября достиг 11,36 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

Его цена упала на 3 копейки по сравнению со 2 октября. На выходных 4-5 октября цена держалась на уровне 11,39 гривен, однако в начале новой недели упала.

Какой курс злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 6 октября такой:

покупка – 11,05 гривен за злотый (-5 копеек по сравнению с 3 октября);

продажа – 11,70 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 3 октября).

Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:

покупка – 11,38 гривен за злотый (+3 копейки по сравнению со 2 октября);

продажа – 11,45 гривен за злотый (не изменился по сравнению со 2 октября).

Сколько гривен в 100 злотых?

если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 105 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 138 гривен.

За сколько гривен можно купить 100 злотых?

Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:

в банке – 1 170 гривен за 100 злотых;

в обменнике – 1 145 гривен за 100 злотых.

