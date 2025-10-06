Злотий здешевшав після вихідних: де можна купити валюту
- Курс злотого 6 жовтня за НБУ становить 11,36 гривень, що на 3 копійки менше, ніж 2 жовтня.
- Середній курс злотого у банках на купівлю - 11,05 гривень, а на продаж - 11,70 гривень.
Після кількох днів росту курс злотого знову почав падати. Найвигідніше валюту можна купити в банках за 11,05 гривень.
Який курс злотого за НБУ 6 жовтня?
Офіційний курс злотого 6 жовтня сягнув 11,36 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.
Його ціна впала на 3 копійки у порівнянні з 2 жовтня. На вихідних 4-5 жовтня ціна трималася на рівні 11,39 гривень, проте на початку нового тижня впала.
Який курс злотого у банках та обмінниках?
За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 6 жовтня такий:
- купівля – 11,05 гривні за злотий (-5 копійок у порівнянні з 3 жовтня);
- продаж – 11,70 гривні за злотий (не змінився у порівнянні з 3 жовтня).
Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:
- купівля – 11,38 гривні за злотий (+3 копійки у порівнянні з 2 жовтня);
- продаж – 11,45 гривні за злотий (не змінився у порівнянні з 2 жовтня).
Скільки гривень у 100 злотих?
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 105 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 138 гривень.
За скільки гривень можна купити 100 злотих?
Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:
- у банку – 1 170 гривень за 100 злотих;
- в обміннику – 1 145 гривень за 100 злотих.
Головні новини про курси валют
Долар не перетне межу в 41,5 гривні з 6 жовтня по 12 жовтня завдяки стабільному ринку, зниженню інфляції, обліковій ставці НБУ тощо. Річ у тім, що один із факторів, як-от залишення облікової ставки на рівні 15,5%, підтримують стабільність гривні.
Ціна євро ймовірно не перевищить 50 гривень, залишаючись в діапазоні до 49,5 гривень. На курс євро впливатимуть військова ситуація в Україні та світові валютні коливання, зокрема співвідношення євро та долара. Також на курс тиснутиме ситуація з енергетикою та події на Близькому Сході.
Індійська рупія впала до історичного мінімуму 88,62 за долар після підвищення США візових зборів. Підвищення візових зборів США може вплинути на індійський ІТ-сектор та залучення іноземних інвестицій.