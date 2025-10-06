Після кількох днів росту курс злотого знову почав падати. Найвигідніше валюту можна купити в банках за 11,05 гривень.

Який курс злотого за НБУ 6 жовтня?

Офіційний курс злотого 6 жовтня сягнув 11,36 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Його ціна впала на 3 копійки у порівнянні з 2 жовтня. На вихідних 4-5 жовтня ціна трималася на рівні 11,39 гривень, проте на початку нового тижня впала.

Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 6 жовтня такий:

купівля – 11,05 гривні за злотий (-5 копійок у порівнянні з 3 жовтня);

продаж – 11,70 гривні за злотий (не змінився у порівнянні з 3 жовтня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

купівля – 11,38 гривні за злотий (+3 копійки у порівнянні з 2 жовтня);

продаж – 11,45 гривні за злотий (не змінився у порівнянні з 2 жовтня).

Скільки гривень у 100 злотих?

якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 105 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 138 гривень.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

у банку – 1 170 гривень за 100 злотих;

в обміннику – 1 145 гривень за 100 злотих.

