Курс злотого начал резко падать в НБУ и банках. Впоследствии стоимость валюты снова приблизится к 11,30 гривен.

Какой курс злотого по НБУ 8 октября?

Официальный курс злотого 8 октября достиг 11,32 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

Его цена упала на 3 копейки по сравнению с 7 октября.

Динамика курса злотого в октябре / инфографика "Минфина"

Какой курс злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 8 октября такой:

покупка – 11 гривен за злотый (-5 копеек по сравнению с 7 октября);

продажа – 11,65 гривен за злотый (-5 копеек по сравнению с 7 октября).

Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:

покупка – 11,33 гривен за злотый (-3 копейки по сравнению с 7 октября);

продажа – 11,45 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 7 октября).

Сколько гривен в 100 злотых?

если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 100 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 133 гривен.

За сколько гривен можно купить 100 злотых?

Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:

в банке – 1 165 гривен за 100 злотых;

в обменнике – 1 145 гривен за 100 злотых.

