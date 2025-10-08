В банках падает курс: за сколько можно купить злотый 8 октября
- Официальный курс злотого 8 октября составляет 11,32 гривен, что на 3 копейки меньше, чем 7 октября.
- Средний курс злотого в банках: покупка – 11 грн, продажа – 11,65 грн; в обменниках: покупка – 11,33 грн, продажа – 11,45 грн.
Курс злотого начал резко падать в НБУ и банках. Впоследствии стоимость валюты снова приблизится к 11,30 гривен.
Какой курс злотого по НБУ 8 октября?
Официальный курс злотого 8 октября достиг 11,32 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.
Его цена упала на 3 копейки по сравнению с 7 октября.
Динамика курса злотого в октябре / инфографика "Минфина"
Какой курс злотого в банках и обменниках?
По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 8 октября такой:
- покупка – 11 гривен за злотый (-5 копеек по сравнению с 7 октября);
- продажа – 11,65 гривен за злотый (-5 копеек по сравнению с 7 октября).
Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:
- покупка – 11,33 гривен за злотый (-3 копейки по сравнению с 7 октября);
- продажа – 11,45 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 7 октября).
Сколько гривен в 100 злотых?
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 100 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 133 гривен.
За сколько гривен можно купить 100 злотых?
Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:
- в банке – 1 165 гривен за 100 злотых;
- в обменнике – 1 145 гривен за 100 злотых.
Главные новости о курсах валют
Курс доллара в период с 29 сентября по 3 октября претерпел умеренные колебания. По мнению банкира, вероятнее всего на этой неделе будут наблюдаться небольшие изменения курса валюты. Впрочем могут быть заметными внутридневные колебания.
Йена продолжает ослабевать относительно доллара и евро из-за ожидания политических изменений в Японии. Доллар подорожал на 1,8% до 150,1 иены, а евро – до 176,22 иены. Падение иены началось после того, как стало известно, что следующим премьером может стать – Санае Такаичи.
Евро снизился на 0,7% относительно доллара и на 0,3% относительно фунта стерлингов после отставки премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню. Отставка Лекорню произошла из-за критики состава нового правительства.