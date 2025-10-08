Курс злотого почав різко падати в НБУ та банках. Згодом вартість валюти знову наблизиться до 11,30 гривень.

Який курс злотого за НБУ 8 жовтня?

Офіційний курс злотого 8 жовтня сягнув 11,32 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Дивіться також Найбільший обвал серед усіх: за яку ціну можна здати євро

Його ціна впала на 3 копійки у порівнянні з 7 жовтня.

Динаміка курсу злотого в жовтні / інфографіка "Мінфіну"

Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 8 жовтня такий:

купівля – 11 гривень за злотий (-5 копійок у порівнянні з 7 жовтня);

продаж – 11,65 гривень за злотий (-5 копійок у порівнянні з 7 жовтня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

купівля – 11,33 гривень за злотий (-3 копійки у порівнянні з 7 жовтня);

продаж – 11,45 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 7 жовтня).

Скільки гривень у 100 злотих?

якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 100 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 133 гривень.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

у банку – 1 165 гривень за 100 злотих;

в обміннику – 1 145 гривень за 100 злотих.

Головні новини про курси валют