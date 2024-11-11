Злотый укрепил позиции после выходных: каков курс польской валюты

После выходных курс польского злотого укрепился на валютном рынке. Он демонстрирует лишь незначительные колебания на межбанке. Сколько стоит сегодня приобрести и обменять 100 злотых, читайте дальше.

Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 11 ноября официальный курс злотого в Украине на уровне 10,30 гривны (без изменений от 8 ноября), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также: Как выборы в США повлияли на биткойн: новые рекорды стоимости криптовалюты

Курс злотого в банках и обменниках

Курс польского злотого в банках и обменниках претерпел несущественных изменений со вчерашнего дня, 7 ноября.

Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,15 гривны (+5 копеек) и продажа – 10,45 гривны (без изменений).

В то же время обменники покупают злотые по 10,28 гривны (-2 копейки), а продают – уже по 10,38 гривны (без изменений).

Сколько стоят 100 злотых сегодня

Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 030 гривен. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 045 гривен – в банках и 1 038 гривен в обменниках.

Обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить до 1 028 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит примерно 1 015 гривен.

Заметьте! Окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.