Цена злотого резко упала: сколько стоит польская валюта сегодня

Курс злотого стремительно пошел вниз. Только за один день стоимость валюты уменьшилась на 12 копеек. Какая ситуация в банках и обменниках, читайте дальше.

Официальный курс злотого в Украине официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 24 октября НБУ установил официальный курс злотого в Украине на уровне 10,23 гривны (-12 копеек от 23 октября).

Читайте также: Курс валют в начале ноября: как может вырасти доллар

Курс злотого в банках и обменниках

Курс польского злотого в банках и обменниках почувствовал незначительные колебания. Традиционно злотый потерял до 5 копеек в обменниках, и подорожал на 2 копейки на межбанке.

По данным "Минфина", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,10 гривны (-10 копеек) и продажа – 10,55 гривны (-2 копейки).

В то же время обменники покупают злотые по 10,35 гривны (-5 копеек), а продают – уже по 10,47 гривны (-3 копейки).

Сколько стоят 100 злотых в Украине

На сегодня, 100 польских злотых, согласно официальному курсу валют в Украине, стоят 1 023 гривны. Если покупать их в банках, то сумма составит около 1 055 гривен, тогда как в обменниках – 1 047 гривен. В то же время при обмене злотых на гривны, выгоднее обратиться также к обменникам, ведь там можно получить за них 1 035 гривен, тогда как на межбанке эта сумма будет меньше – примерно 1 010 гривен.