Станом на ранок 24 жовтня НБУ встановив офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,23 гривні (-12 копійок від 23 жовтня).

Читайте також: Курс валют на початку листопада: як може вирости долар

Курс злотого в банках та обмінниках

Курс польського злотого в банках та обмінниках відчув незначні коливання. Традиційно злотий втратив до 5 копійок в обмінниках, та подорожчав на 2 копійки на міжбанку.

За даними "Мінфіну", купівля злотого у банках становить у середньому 10,10 гривні (-10 копійок) та продаж – 10,55 гривні (-2 копійки).

Водночас обмінники купують злоті по 10,35 гривні (-5 копійок), а продають – уже по 10,47 гривні (-3 копійки).

Скільки коштують 100 злотих в Україні

Станом на сьогодні, 100 польських злотих, згідно з офіційним курсом валют в Україні, коштують 1 023 гривні. Якщо купувати їх у банках, то сума складе близько 1 055 гривень, тоді як у обмінниках – 1 047 гривень. Водночас при обміні злотих на гривні, вигідніше звернутися також до обмінників, адже там можна отримати за них 1 035 гривень, тоді як на міжбанку ця сума буде меншою – приблизно 1 010 гривень.