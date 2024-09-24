Злотый продолжает дешеветь: сколько стоит валюта сегодня

Польская валюта продолжает постепенно снижаться в цене. За последние дни наблюдается тенденция к удешевлению валюты на 3-5 копейки ежедневно.

Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 24 сентября, НБУ установил официальный курс злотого в Украине на уровне 10,75 гривны (-3 копейки). То есть, валюта продолжает свое падение относительно показателей 22 и 23 сентября.

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Курс злотого в банках и обменниках

По состоянию на утро 23 сентября, по данным "Минфина":

покупка злотого в банках составляет в среднем по 10,61 гривны (-4 копейки) и продажа – по 10,88 гривны (+1 копейка);

составляет в среднем по 10,61 гривны (-4 копейки) и продажа – по 10,88 гривны (+1 копейка); в то же время обменники покупают злотые по 10,77 гривны (без изменений), а продают – уже по 10,87 гривны (без изменений).

Интересно! На сегодня, средняя стоимость 100 злотых в банках составляет примерно 1 088 гривен. В обменниках эту сумму можно приобрести за 1 087 гривен. Таким образом, разница между курсами в банках и обменных пунктах минимальная. Однако стоит помнить, что окончательная стоимость валюты зависит от конкретного финансового учреждения.