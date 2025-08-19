Пока изменения в банках относительно валют несущественно – лишь некоторые колебания цены вниз. А вот на черном рынке ситуация иная. Курс евро подорожал как при покупке, так и при продаже.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 19 августа, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,10 гривны (-2 копеек против 18 августа) и продажа по 41,60 гривны (без изменений).

Смотрите также От миллионов до тысяч: как менялся размер зарплаты за годы независимости

Покупка евро проходит по 48 гривен (без изменений), продажа – по 48,57 гривны (-8 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 41,50 гривны (без изменений), а продать по 41,50 гривны (без изменений).

(без изменений), а продать по (без изменений). Покупка евро по 48,40 гривны (+7 копеек), а продажа по 48,60 гривны (+15 копеек).

По сколько курс в обменниках?

По состоянию на 18 августа, доллары покупают в среднем по: 40,99 гривны (-2 копейки), а продают по 41,53 гривны (-1 копеек), по данным finance.ua.

(-2 копейки), а продают по (-1 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 47,96 гривны (без изменений), а продают по 48,64 гривны (-6 копеек).

Какими будут валюты на этой неделе?

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, курс доллара будет формироваться на фоне режима управляемой гибкости. Дело в том, что именно этот режим является наиболее эффективным в условиях войны.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Дело в том, что регулятор остается основным игроком на рынке, внимательно отслеживая баланс между спросом и предложением.

Зато с курсом евро будет несколько иная ситуация, потому что он будет подчиняться мировому колебанию пары доллар/евро. Кроме того, валюта будет формироваться соответствующей индексации через пару гривна/доллар.

Заметьте! Курсы на наличном рынке будут на уровне 41,4 – 41,8 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за доллар.