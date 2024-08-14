Евро и доллар снова подорожали

НБУ повысил курсы валют за последние сутки на несколько копеек. Больше всего подорожало евро. Кроме того, на европейскую валюту ожидается еще больший рост цены завтра.

Официальный курс 14 августа

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,34 гривны за доллар. То есть цена валюты выросла на 6 копеек.

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Официальный курс евро зато существенно подорожал до 45,19 гривны за евро. Соответственно, цена этой валюты выросла на 9 копеек.

По состоянию на 14 августа, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,32 гривны,

евро – 45,54 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 14 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,10 гривны , а продажа – 41,59 гривны .

покупка – , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 40,80 гривны , а продажа – 41,59 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,45 гривны, а продажа – 41,55 гривны.

Курсы валют осенью

Банкир Тарас Лесовой спрогнозировал для 24 Канала, что ближе к сентябрю на рынке могут сформироваться новые курсы. Однако общая "архитектура" рынка не претерпит изменений.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Режим "управляемой гибкости" останется стратегическим, а затем все текущие пертурбации (на чем мы неоднократно акцентировали) будут находиться в пределах устоявшейся "системы" изменений.

Новые коридоры курсов могут составить 41 – 42 гривны за доллар и 44 – 47 гривен за евро.