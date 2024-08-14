Офіційний курс 14 серпня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,34 гривні за долар. Тобто ціна валюти виросла на 6 копійок.

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Офіційний курс євро натомість суттєво подорожчав до 45,19 гривні за євро. Відповідно, ціна цієї валюти виросла на 9 копійок.

Станом на 14 серпня, курс від НБУ буде такий:

долар – 41,32 гривні,

євро – 45,54 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 14 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,10 гривні , а продаж – 41,59 гривні .

купівля – , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 40,80 гривні , а продаж – 41,59 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,45 гривні, а продаж – 41,55 гривні.

Курси валют восени

Банкір Тарас Лєсовий спрогнозував для 24 Каналу, що ближче до вересня на ринку можуть сформуватися нові курси. Однак загальна "архітектура" ринку не зазнає змін.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Режим "керованої гнучкості" залишиться стратегічним, а відтак всі поточні пертурбації (на чому ми неодноразово акцентували) перебуватимуть в межах усталеної "системи" змін.

Нові коридори курсів можуть скласти 41 – 42 гривні за долар та 44 – 47 гривень за євро.

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