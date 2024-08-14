Официальный курс 14 августа
По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,34 гривны за доллар. То есть цена валюты выросла на 6 копеек.
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Официальный курс евро зато существенно подорожал до 45,19 гривны за евро. Соответственно, цена этой валюты выросла на 9 копеек.
По состоянию на 14 августа, курс от НБУ будет такой:
- доллар – 41,32 гривны,
- евро – 45,54 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 14 августа курс доллара на наличном рынке составлял:
- В банках: покупка – 41,10 гривны, а продажа – 41,59 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 40,80 гривны, а продажа – 41,59 гривны.
- На черном рынке: покупка – 41,45 гривны, а продажа – 41,55 гривны.
Курсы валют осенью
Банкир Тарас Лесовой спрогнозировал для 24 Канала, что ближе к сентябрю на рынке могут сформироваться новые курсы. Однако общая "архитектура" рынка не претерпит изменений.
Режим "управляемой гибкости" останется стратегическим, а затем все текущие пертурбации (на чем мы неоднократно акцентировали) будут находиться в пределах устоявшейся "системы" изменений.
Новые коридоры курсов могут составить 41 – 42 гривны за доллар и 44 – 47 гривен за евро.