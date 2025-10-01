НБУ опубликовал курсы валют, где цены доллара и евро установлены ниже, чем вчера. Больше всего потерял доллар, который подешевел на 17 копеек, а евро подешевело на 14 копеек.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,14 гривны. То есть цена американской валюты упала на 17 копеек против 30 сентября. Официальный курс евро составляет 48,30 гривны, то есть цена упала на 14 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 2 октября курс валют будет таким:

доллар – 41,22 гривны;

евро – 48,37 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 1 октября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 41 гривны , продажа – по 41,52 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,34 гривны , продажа – по 41,30 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 40,56 гривны, продажа – по 41,50 гривны.

Какая цена доллара и евро будет в октябре?