Доллар и евро подешевели на мировых рынках: что будет с курсом в Украине

5-11 мая наблюдалось незначительное снижение стоимости доллара и евро. Специалисты утверждают, что импортная активность в Украине все больше привязывается к евро.

Каким был курс 5-11 мая

На прошлой неделе НБУ ослабил много ограничений, введенных для бизнеса с начала войны, сообщила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько в комментарии 24 Каналу.

Нацбанк снял часть ограничений на погашение внешних кредитов, осуществление форвардных сделок, финансирование зарубежных представительств и расчеты корпоративными карточками за рубежом.

Доллар

Спрос населения на валюту 5-11 мая оставался умеренным, поэтому средние банковские курсы валют не претерпели существенных колебаний. Наблюдали лишь незначительное снижение стоимости валюты в начале недели, а дешевле всего приобрести ее можно было в среду: 41,20-41,80 гривна/доллар.

Самое низкое предложение валюты было зафиксировано в понедельник, а наибольший спрос – в среду и четверг. На всех этапах Нацбанк компенсировал структурный дефицит. При этом общий объем продаж регулятора оказался не максимальным, он был на 16% ниже по сравнению с предыдущей неделей и составил 623,35 миллионов долларов.

Евро

На прошлой неделе на мировых рынках подешевел евро, поэтому экспортеры активнее делали заявки на его покупку по выгодному курсу. Импортная активность в Украине все больше привязывается к евро. Относительно самого спроса, то он оживлялся в среду-четверг, но после насыщения он снижался.

Международные резервы

НБУ предоставил отчет с положительными ожиданиями по росту международных резервов. По состоянию на 1 мая они увеличились на 10,2% – до 46,7 миллиардов долларов, в частности благодаря Ukraine Facility и инициативе G7 ERA. Это стало результатом активной работы украинской дипломатии и Нацбанка.

Одновременно чистая продажа валюты на ВРУ в апреле уменьшился на 17,1% – до 2,2 миллиардов долларов, а выкуп валюты в резервы составил 17,5 миллионов долларов что свидетельствует об увеличении продаж экспортеров.

В связи с приближением сроков налоговых платежей рост предложения иностранной валюты может способствовать дальнейшему укреплению гривны.