Смотрите также Российский рубль обвалился: курс упал до пятимесячного минимума

В комментарии для 24 Канала эксперт из Глобус Банка Тарас Лесовой, на следующей неделе доллар может быть в диапазоне 41,15 – 41,50 гривны на наличном рынке, а по евро – 47,50 – 49 гривен за валюту.

В то же время что евро, что доллар будут оставаться вне риска обвала, но именно евро будет расти и снижаться активнее.

Формирование евро будет происходить на основе мировых торгов пары доллар/евро. Это означает, что на украинский курс будет влиять соотношение этих двух валют в мире.