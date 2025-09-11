Дивіться також Російський рубль обвалився: курс упав до п’ятимісячного мінімуму

У коментарі для 24 Каналу експерт з Глобус Банку Тарас Лєсовий, наступного тижня долар може бути в діапазоні 41,15 – 41,50 гривні на готівковому ринку, а щодо євро – 47,50 – 49 гривень за валюту.

Водночас що євро, що долар залишатимуться поза межами ризику обвалу, але саме євро буде зростати та знижуватися активніше.

Формування євро відбуватиметься на основі світових торгів пари долар/євро. Це означає, що на український курс впливатиме співвідношення цих двох валют у світі.