Укр Рус
Економіка Макроекономіка Всюди здорожчання: який курс валют в банках та в обмінниках
11 вересня, 11:16
3

Всюди здорожчання: який курс валют в банках та в обмінниках

Валерія Городинська
Основні тези
  • Долар в банках на 11 вересня коштує 41 гривню при купівлі та 41,50 гривні при продажу, а євро в банках купують по 48 гривень і продають по 48,65 гривні,
  • В обмінниках курси відрізняються: долар – 41,13 гривні при купівлі і 41,40 гривні при продажу, євро купують по 48,38 гривні та продають по 48,62 гривні.

Долар в банках подорожчав, але ріст відбувся несуттєвий. Натомість ціна валюти найбільше виросла в обмінниках – понад 41 гривні. Те саме стосується євро, яке ледь не на гривню подорожчало при купівлі в обмінниках.

Який курс валют у банках?

  • Станом на ранок 11 вересня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41 гривні (+5 копійок проти 10 вересня) та продаж по 41,50 гривні (+3 копійки).

Дивіться також Російський рубль обвалився: курс упав до п’ятимісячного мінімуму

  • Купівля євро проходить по 48 гривень (-10 копійок), продаж – по 48,65 гривні (-2 копійки).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

  • Купити долар можна в середньому по 41,35 гривні (+5 копійки), а продати по 41,35 гривні (+5 копійок).
  • Купівля євро по 48,40 гривні (без змін), а продаж по 48,55 гривні (+1 копійка).

По скільки курс в обмінниках?

  • Долари купують у середньому по: 41,13 гривні (+56 копійок), а продають по 41,40 гривні (-1 копійка), за даними finance.ua.
  • Євро купують по 48,38 (+82 копійки), а продають по 48,62 гривні (+2 копійки).

Які прогнози щодо курсу долара та євро?

  • У коментарі для 24 Каналу експерт з Глобус Банку Тарас Лєсовий, наступного тижня долар може бути в діапазоні 41,15 – 41,50 гривні на готівковому ринку, а щодо євро – 47,50 – 49 гривень за валюту. 

  • Водночас що євро, що долар залишатимуться поза межами ризику обвалу, але саме євро буде зростати та знижуватися активніше.

  • Формування євро відбуватиметься на основі світових торгів пари долар/євро. Це означає, що на український курс впливатиме співвідношення цих двох валют у світі. 

  • Крім того, очікується, що валютний ринок зберігатиме всі ознаки вільного ринку через те, що, коли пропозиція на ринку зростає, то регулятор послаблює важелі впливу на курсоутворення.