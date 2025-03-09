Как участнику боевых действий стать в очередь на квартиру

Ветераны имеют право стать на квартирный учет для получения жилья. Среди них: военнослужащие, получившие инвалидность вследствие боевых действий, а также семьи погибших военных.

Как стать на квартирный учет в 2025 году

Ветераны могут стать на учет по месту жительства или месту работы, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

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Решение принимают местные органы власти – жилье предоставляется по решению исполнительных органов местных советов (сельских, поселковых, городских) в случае наличия свободного жилого фонда.

Подать заявку на получение жилья могут ветераны, военные с инвалидностью и семьи погибших защитников. Для этого нужно обратиться в один из уполномоченных органов:

Исполнительный комитет местного совета;

Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

Администрацию предприятия;

Организации по месту работы.

Что происходит после подачи заявления

В случае одобрения ветерану выдается справка о постановке на квартирный учет. Если в предоставлении жилья отказано, заявитель получит официальное уведомление с объяснением причин.

Основные причины отказа:

Неполный пакет документов;

Отсутствие потребности в улучшении жилищных условий.

Чтобы избежать проблем, стоит заранее проверить правильность оформления документов перед подачей заявки.

Кто может стать на квартирный учет

Право на получение жилья имеют лица, которые находятся на квартирном учете и соответствуют определенным критериям. К ним относятся:

Лица с инвалидностью I и II группы вследствие войны, в частности:

Участники АТО/ООС;

Ветераны, которые принимали участие в боевых действиях за рубежом;

Участники Революции Достоинства.

Внутренне перемещенные лица, которые являются:

Участниками боевых действий;

Людьми с инвалидностью III группы вследствие войны (АТО/ООС до 1 июня 2018 года);

Членами семей погибших или пропавших без вести из-за боевых действий или Революции Достоинства;

Семьями погибших Защитников и Защитниц Украины.

Важно! В 2024 году Кабинет Министров выделил дополнительные 400 миллионов гривен на закупку жилья для ветеранов. Это дает возможность обеспечить жильем больше семей военных.