"Дальше падать некуда": в России обвалилась еще одна отрасль и умоляет о помощи
- Лесопромышленная отрасль России понесла многомиллиардные потери из-за западных санкций, и предприятия ожидают волны банкротств.
- Российская угольная отрасль также находится в кризисе с рекордными убытками, которые в 2026 году могут достичь 576 миллиардов рублей.
Лесопромышленная отрасль России понесла многомиллиардные потери на фоне падения доходов после введения западных санкций. Теперь предприятия ожидают волны банкротств по всей стране.
Почему лесопромышленники ожидают банкротств?
Об этом говорится в проекте обращения лесопромышленников из Архангельской области к первому вице-премьеру России Денису Мантурову, пишет The Moscow Times.
Предприниматели говорят, что даже крупные компании в сфере лесничества по лесозаготовке уже исчерпали свой запас прочности. Они часто работают в убыток в убыток и накапливают долги перед налоговой и другие обязательства.
Они просят правительство ввести мораторий на 3 года на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов.
- По подсчетам отрасли, в целом потери за последние 3 года достигли более 15 миллиардов рублей.
- По данным Росстата, совокупные убытки лесозаготовительных компаний России только в 2025 году составили 2,2 миллиарда рублей.
Доля убыточных предприятий в прошлом году выросла до 45% против 40% в 2024 году.
Проблемы у лесопромышленников продолжаются не первый год, и ситуация наконец достигла дна. Но у меня хорошее настроение, потому что дальше падать уже некуда,
– заявил гендиректор одной из крупнейших компаний Северо-Западного округа Владимир Буторин.
По его оценке, до конца 2026 года может закрыться каждое второе предприятие отрасли, в том числе крупные лесозаготовители.
Заметьте! Предприниматели также просят правительство предоставить компаниям отсрочку минимум на три года для уплаты налоговых долгов и других обязательных платежей, а в дальнейшем дозолить рассрочку выплат.
Какая отрасль в России также пришла в упадок?
Российская угольная отрасль тоже оказалась в кризисе, который уже называют крупнейшим с 1990-х годов.
По итогам 2025 года, угольные компании России получили рекордный в истории убыток – 408 миллиардов рублей. В минусе год закрыли три из четырех предприятий отрасли.
Однако и это еще не предел. В правительстве прогнозируют, что в 2026 году общие убытки угольщиков вырастут до 576 миллиардов рублей.
В итоге за 2024 – 2026 годы угольная отрасль потеряет более 1 триллиона рублей.
На данный момент убыточными остаются уже 62 предприятия:
- 20 компаний уже приостановили добычу;
- 14 приняли решение о ликвидации или консервации производства.
Кризис в угольной отрасли будет продолжаться, и "пояса придется затянуть всем,
– уверен доцент кафедры КемГМУ, экономист Евгений Харлампенков.
Важно! Кризис в угольной промышленности, как и лесозаготовительной, вызвали санкции против России, которые закрыли для предпринимателей экспортные рынки на Западе, тогда разворот на Восток не принес ожидаемых прибылей.
Что происходит с экономикой России?
Прокремлевские аналитики из Центра макроэкономического анализа предупредили ранее, что экономика России оказалась на грани стагфляции – сочетание высокой инфляции и почти отсутствующего экономического роста.
Министр экономического развития Максим Решетников также призвал готовиться к дальнейшему ухудшению ситуации. По его словам, даже если власть примет решение для стабилизации экономики, ощутимый результат может появиться не ранее чем через 6 – 9 месяцев, а возможно и позже.
В то же время представитель Евросоюза по вопросам санкций Дэвид О'Салливан заявил, что Россия уже приближается к финансовому кризису, подобному тому, что пережила в 1998 году. По его словам, российская экономика находится в катастрофическом состоянии, и хотя санкции не способны остановить войну, однако постепенно истощают экономический потенциал страны.