Надо готовиться к отключениям: летом могут быть проблемы с электроэнергией: летом могут быть проблемы с электроэнергией

В летний период украинцы могут столкнуться с ограничениями потребления электроэнергии. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Почему отключения будут именно летом

Эксперт отметил, что в некоторых регионах Украины и сейчас есть отключения электроэнергии. Впрочем, именно в летний пиковый период потребления ограничения электроэнергии могут стать более частыми.

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Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики К сожалению, у нас и сейчас есть отключения, и я предполагаю, что нам надо готовиться. Украинцам надо восстановить знания, где павербанки, что с зарядом и быть готовыми к тому, что определенные ограничения будут.

Вероятнее всего, отключений стоит ожидать в конце июля и в августе, ведь именно тогда продолжается пик сезонной нагрузки на энергосистему.

Сейчас нам повезло, что мы в весеннем нижнем пике потребления. И одновременно и гидроэнергетика, которая может работать на полную мощность, – много воды, все довольно комфортно. Летом, к сожалению, ситуация изменится. Мы ожидаем, что летний пик потребления будет во второй половине июля – в августе,

– объясняет специалист.

Как работает энергосистема после атак

В течение марта российские военные начали активнее атаковать украинскую энергетическую систему. Ранее эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев рассказывал 24 Каналу, что после недавнего нападения с использованием дронов "Шахед", трансформаторное оборудование в Одесской области получило повреждения.

Из-за отсутствия такого оборудования в наличии в системах распределения и передачи, необходимое снаряжение будет заказано из-за рубежа, восстановление продлится некоторое время.

! Вследствие этого были временно задействованы резервные схемы, которые, однако, не способны обеспечить стабильное снабжение электроэнергии в часы пикового потребления. В связи с этим, в Одесской и других областях, включая Харьковскую и Днепропетровскую, Укрэнерго и Облэнерго иногда применяют аварийные отключения электричества.

Энергетический эксперт подчеркнул, что это меры временные, принятые для снижения нагрузки на систему в вечернее время. Хотя сейчас аварийные отключения не длятся долго, существует риск их усиления в июле и августе, когда из-за использования кондиционеров повышается потребление электроэнергии