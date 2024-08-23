Имеют ли студенты в Украине право на льготный проезд

В Украине студенты имеют право на льготный проезд в общественном транспорте. Это право предусмотрено законодательством и реализуется через скидки на проездные билеты или специальные студенческие проездные документы.

Скидки на проезд для студентов

Таким образом, в Украине студенты могут воспользоваться 50% скидкой на проезд в общественном транспорте, междугородних автобусах и метро. Заказ льготных билетов возможен онлайн, в центрах обслуживания или через представителя образовательного учреждения: куратора группы или методиста.

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Обратите внимание! С декабря 2021 года доступны электронные студенческие билеты, которые имеют такую же юридическую силу, как и пластиковые билеты государственного образца.

Также при наличии студенческого билета проезд в общих, плацкартных вагонах, вагонах второго и третьего класса всех категорий поездов междугороднего сообщения, а также в вагонах региональных и пригородных поездов – будет стоить на 50% дешевле обычной стоимости.

Важно! Студенческая льгота не распространяется на вагоны высших категорий, такие как СВ, купе и первый класс (кроме региональных поездов).