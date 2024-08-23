Знижки на проїзд для студентів

Таким чином, в Україні студенти можуть скористатися 50% знижкою на проїзд у громадському транспорті, міжміських автобусах і метро. Замовлення пільгових квитків можливе онлайн, у центрах обслуговування або через представника освітньої установи: куратора групи або методиста.

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Зверніть увагу! З грудня 2021 року доступні електронні студентські квитки, які мають таку ж юридичну силу, як і пластикові квитки державного зразка.

Також при наявності студентського квитка проїзд у загальних, плацкартних вагонах, вагонах другого та третього класу всіх категорій поїздів міжміського сполучення, а також у вагонах регіональних і приміських поїздів – буде коштувати на 50% дешевше від звичайної вартості.

Важливо! Студентська пільга не поширюється на вагони вищих категорій, такі як СВ, купе і перший клас (крім регіональних поїздів).